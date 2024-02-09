Правоохранители помогли жильцам аварийного МКД №26 по улице Полины Осипенко во Владимире получить новое благоустроенное жильё.
Правоохранители помогли жильцам аварийного МКД №26 по улице Полины Осипенко во Владимире получить новое благоустроенное жильё. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
В ходе проверки сотрудники установили, что дом серьёзно обветшал, его деревянные элементы прогнили. Обитать там было небезопасно, однако в 16 квартирах продолжали жить десятки людей, в том числе маленькие дети.
Тогда прокурор обратился в суд, который обязал горадминистрацию расселить владимирцев. В настоящий момент гражданам уже предоставлены благоустроенные квартиры или деньги на покупку нового жилья.