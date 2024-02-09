Правоохранители помогли жильцам аварийного МКД №26 по улице Полины Осипенко во Владимире получить новое благоустроенное жильё.

Правоохранители помогли жильцам аварийного МКД №26 по улице Полины Осипенко во Владимире получить новое благоустроенное жильё. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки сотрудники установили, что дом серьёзно обветшал, его деревянные элементы прогнили. Обитать там было небезопасно, однако в 16 квартирах продолжали жить десятки людей, в том числе маленькие дети.Тогда прокурор обратился в суд, который обязал горадминистрацию расселить владимирцев. В настоящий момент гражданам уже предоставлены благоустроенные квартиры или деньги на покупку нового жилья.