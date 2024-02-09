Во Владимирской области стартовал проект Семейный трек Во Владимирской области стартовал проект...

Во Владимирской области стартовал проект "Семейный трек"Во Владимирской области стартовал проект "Семейный трек". Это серия встреч, которые будут проходить на базе регионального Штаба общественной поддержки.Напомним, 2024-ый год Президент Владимир Путин объявил "Годом семьи".Открыл "Семейный трек" "квартирник". На встречу в теплом семейном кругу в штаб пришли многодетные семьи и семейные династии. Участники рассказали о своих традициях, поделились опытом отношений с детьми, обсудили различные темы - от государственных мер по поддержке семьи, до фамильных рецептов.Такой формат встреч необходим, уверена тележурналист Мария Платанюк-Силаева. Семья для России - "продолжение народа", фундамент. Поддержке семей уделяется особое внимание.Следующая семейная встреча в Штабе общественной поддержки пройдёт уже 17 февраля.Светлана Мангушева, координатор проекта "Единой России", "Крепкая семья" во Владимирской области:- И предложение поступило от наших дорогих гостей, что, действительно, такие встречи нужно продолжать, именно в таком формате, и я думаю, что еще чаще будем встречаться, еще больше узнаем интересного и интересных людей, интересных семей.Анжелика Агабекян, многодетная мама:- Очень интересен, полезен, мне уже дети задают много вопросов после встречи. Я говорю, не стесняйтесь, сами спрашивайте. Это очень полезно, и хотелось бы побольше таких встреч.