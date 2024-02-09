Во Владимирской области в этом году капитально отремонтируют 420 многоквартирных домов Во...

Во Владимирской области в этом году капитально отремонтируют 420 многоквартирных домовВо Владимирской области в этом году капитально отремонтируют 420 многоквартирных домов. Ровно на сто больше, чем в прошлом. В Белом доме подвели итоги реализации региональной программы. Все подробности у Александра Сыпченко.Замена лифтов, срок службы которых истекает, или уже подошел к концу, в регионе идет полным ходом, заявляет директор фонда капремонта Сергей Маевский. Впрочем, проблемы остаются. Наиболее остро вопрос "лифтовой перезагрузки" стоит в крупных районных центрах, таких как: Александров, Ковров, и Владимир.К примеру, в этой многоэтажке на улице Тракторной подъёмник в январе остановился на несколько недель. Благодаря сюжету "Вестей", ситуацию удалось исправить в кратчайшие сроки. Если лифт новый, жильцы имеют право требовать от подрядчика устранить любые дефекты. Гарантийный срок на оборудование составляет 5 лет.Сергей Маевский, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области:- Заказчик вправе обратиться к подрядчику с письменной претензией, установить срок на устранение, если подрядчик не реагирует, - в таком случае применяются штрафные санкции.От замены подъемников до обустройства придомовых территорий. Цифры за прошлый год действительно впечатляют. По заказу регионального фонда капремонта во Владимирской области отремонтированы более 180 крыш, 25 фасадов и инженерные системы в 15-ти зданиях. Общая смета превысила один миллиард 250 миллионов рублей.В планах на 2024-й капитальный ремонт 424 многоквартирных домов. Бюджет будет увеличен втрое.Сергей Маевский, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области:- В указанных домах будут отремонтированы 237 крыш, 25 фасадов, 2 фундамента, 2 подвала, внутридомовые инженерные системы в 25 домах. В 138 домах будут заменены 386 лифтов.Помимо программы капитального ремонта многквартирных домов, в области действует и программа по переселению из ветхого жилья, которая охватывает почти четыре тысячи граждан.Что целесообразнее - снос или ремонт - решает соответствующая комиссия. Главное, говорят эксперты, вовремя платить по счетам и знать свои права и обязанности. Ведь по закону бремя содержания имущества полностью ложится на собственников.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".