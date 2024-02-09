Победители и призеры получат медали, дипломы и ценные призы.

Десятые Всероссийские соревнования по дзюдо пройдут во Дворце спорта Труд в Иркутске 17 и 18 февраля. Об этом сообщают в министерстве спорта Приангарья.- В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Сахалинской, Амурской, Тамбовской областей, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского краев, республик Бурятия, Саха, Тыва и Хакасия, - говорят в министерстве спорта.За награды поборются юноши и девушки до 15 лет с уровнем подготовки не ниже второго юношеского разряда. Победители и призеры получат медали, дипломы и ценные призы.Откроются соревнования 17 февраля в 12:00. В этот же день с 10 утра стартуют личные соревнования. А 18 февраля с 10:00 начнутся командные состязания среди спортсменов до 15 лет, а также дополнительные соревнования среди спортсменов до 13 и до 18 лет. Вход для зрителей будет свободным.