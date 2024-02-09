Всего за 7 дней во Владимирской области зафиксировано 70 случаев мошенничества с применением высоких технологий.

Всего за 7 дней во Владимирской области зафиксировано 70 случаев мошенничества с применением высоких технологий. Наши земляки отдали аферистам свыше 32 млн рублей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что преступники пользовались привычными способами, чтобы ввести жертв в заблуждение. Они сообщали об угодивших в ДТП родственниках, представлялись сотрудниками банков, предлагали заработать на инвестициях. К примеру, злодеи убедили семью из Александровского района в возможности лёгкого заработка в интернете и выманили почти 3 млн рублей.«По всем фактам мошенничества следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.