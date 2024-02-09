За неделю жители Владимирской области отдали мошенникам 32 миллиона рублей. Об этом информирует...

За неделю жители Владимирской области отдали мошенникам 32 миллиона рублей.Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел в регионе зарегистрированы 70 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.В ходу у злоумышленников стандартные схемы: «Ваш родственник стал виновником ДТП», «Звонок из банка» и «Прибыль от инвестиций».Так, 2 февраля житель Муромского района, поверив в дополнительный и быстрый заработок, действуя по указанию и под контролем неизвестных, перевел на указанные аферистами счета в общей сложности 2 500 000 рублей.3 февраля житель Суздальского района получил на свой мобильный телефон «звонок из банка». Неизвестный сообщил местному жителю о сомнительных операциях по его счетам. Испугавшись за свои сбережения, мужчина перевел 925 000 рублей на якобы «безопасный счет».Еще один случай произошел в Александровском районе: семья перевела 2 990 000 рублей телефонным мошенникам, которые убедили их в возможности дополнительного заработка онлайн.Уточняется, что по всем фактам мошенничества следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела.Фото: freepik.com