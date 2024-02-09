Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов рассказал, как западные платформы борются с...

Заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов рассказал, как западные платформы борются с инакомыслием: "Массовая блокировка аккаунтов холдинга ВГТРК на YouTube и тотальная цензура".Как зарубежные платформы создают информационный вакуум, блокируя российские новостные каналы в преддверии президентских выборов и почему блогеры из России используют западные соцсети, несмотря на унизительные условия, навязываемые зарубежными платформами? На эти и другие вопросы ответили участники встречи в ОП РФ.В ходе дискуссии собеседники обсудили успешный опыт многомиллионных блогеров, которые перешли на отечественные площадки и получают доход от монетизации, а также предложили дополнительные меры поддержки для авторов контента на российских площадках.Модератор встречи, заместитель Генерального директора - руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Рифат Сабитов во вступительном слове отметил, что площадки наподобие YouTube проводят политику двойных стандартов, пытаясь искусственно контролировать поток информации для пользователей.Так, аккаунты российских блогеров, выступающих в поддержку своей страны, постоянно подвергаются блокировке за их политическую позицию. В то время как деятельность иноагентов, выступающих против России, наоборот – приветствуется:- Одна из самых популярных платформ YouTube ведет себя, мягко говоря, довольно странно: цензурирует все, что касается наших отечественных и других, пророссийских авторов, буквально постоянно отслеживает любое положительное высказывание о России и блокирует конкретных участников процесса, отметил он.Вместе с тем иноагенты и другие персоналии, признанные экстремистами, террористами, спокойно работают на площадке YouTube, и никто их не цензурирует, не закрывает, не запрещает им работать. Это вызывает очень много вопросов.Буквально позавчера более 50 региональных YouTube-каналов, принадлежащих региональным каналам ВГТРК, были без объяснения заблокированы. Мы подали жалобу и заявление в Роскомнадзор, потому что такое цензурирование противоречит законам Российской Федерации.