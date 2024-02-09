Житель Юрьев-Польского, находясь в алкогольном опьянении, умудрился угнать автомобиль и попасть в...

Житель Юрьев-Польского, находясь в алкогольном опьянении, умудрился угнать автомобиль и попасть в ДТПОб этом сообщает пресс-служба Юрьев-Польского районного суда. Как установлено приговором, 25 летний гражданин, ранее несудимый, угнал автомобиль.«… Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить поездку на автомобиле «Богдан - 2110», принадлежащем потерпевшему и оставленным подсудимому для ремонта. С этой целью, действуя неправомерно, без разрешения законного владельца, подсудимый сел за руль и начал движение...» - пояснили в пресс-службе Юрьев-Польского районного суда.Подсудимый сначала поехал по городу, а затем по автодороге «Юрьев-Польский – с.Семьинское – с.Авдотьино – с.Фетинино». А далее произошло ДТП, с места которого подсудимый скрылся.Уточняется, что молодой человек полностью признал свою вину. И дело было рассмотрено в особом порядке.За совершенное преступление мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев (с установлением ограничений и возложением обязанностей).Уточняется, что приговор в законную силу ещё не вступил.Фото: freepik.com