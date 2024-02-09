Перед судом предстанет жительница Гусь-Хрустального района.

Перед судом предстанет жительница Гусь-Хрустального района. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Правоохранители установили, что дама поссорилась со своим сожителем, который оскорблял её. Она схватила кухонный нож и вонзила клинок в грудь мужчине. Нож угодил в сердце.Женщина испугалась и попыталась оказать другу помощь, но он умер в реанимации местной больницы.В настоящий момент уголовное дело в отношении гражданки передано в суд.