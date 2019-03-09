Бывшая солистка группы Браво известна своими экстравагантными образами. После длительного периода затворничества Жанна Агузарова вновь предстала перед публикой: поклонники отметили разительные перемены во внешности звезды.

Бывшая солистка группы "Браво" известна своими экстравагантными образами. После длительного периода затворничества Жанна Агузарова вновь предстала перед публикой: поклонники отметили разительные перемены во внешности звезды.Несколько дней назад на Youtube-канале Vogue Russia появилось короткое интервью с исполнительницей. Певица рассказала, что хранит в своем рюкзаке. Среди многочисленных вещей оказались телефон-раскладушка, косметика, веер, очки и фонарик.Особое место в ее сумочке занимает старый диктофон, на который звезда записывает свою музыку. "Кассетный диктофон – это друг и товарищ Жанны Агузаровой. Прадедушка Инстаграма и всех девайсов, в котором находится великолепная волшебная магнитофонная лента", – цитирует исполнительницу .Однако внимание зрителей привлекла внешность певицы. Они заметили, что перекрасила волосы в черный цвет и обратилась к услугам пластического хирурга: увеличила губы и подчеркнула скулы.Не все пользователи оценили перемены в облике звезды. "Боже, что с лицом? Обожаю ее песни времен "Браво", но она совсем по-другому выглядела еще лет 10 назад", "Что-то она сама на себя не похожа", "Жанна поддалась, как все, подтяжкам, ботоксу и прочей лабуде, которая кардинально меняет внешность и индивидуальность забирает. Жаль... Узнала только по голосу", – написали они.