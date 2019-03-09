Актеру популярного телесериала Империя Джусси Смоллетту, задержанному накануне, предъявлены новые обвинения — следствие полагает, что нападение преступников-расистов на актера было спланировано самим Смоллеттом.

Актеру популярного телесериала "Империя" Джусси Смоллетту, задержанному накануне, предъявлены новые обвинения, сообщает телеканал CBS.Ранее сообщалось, что в конце января Смоллетт инсценировал нападение на самого себя. Актер утверждал, что на улице к нему подошли двое мужчин в масках, начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес, избили его, накинули веревку на шею, а также облили отбеливателем. Позднее у следствия закралось подозрение на то, что Смоллетт оплатил услуги "преступников-расистов".Смоллетту предъявлены обвинения в даче заведомо ложных показаний, нарушении общественного порядка и по другим пунктам. Он предстанет перед судом 14 марта.После инцидента продюсеры сериала решили расстаться с персонажем Смоллетта, игравшего одного из сыновей главного героя.