Австрийская партия свободы осуждает запрет въезда на Украину руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу. Как заявил представитель партии Ханс-Йорг Йеневайн, этот шаг несовместим с европейскими фундаментальными ценностями. Партия требует его немедленной отмены.

Правительственная Австрийская партия свободы осуждает запрет въезда на Украину руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу.Как заявил в пятницу, 8 марта, депутат нижней палаты парламента Австрии и представитель по СМИ Австрийской партии свободы Ханс-Йорг Йеневайн, этот шаг украинских властей несовместим с европейскими фундаментальными ценностями. Партия требует его немедленной отмены."Кристиан Вершюц — известный и уважаемый за пределами Австрии журналист. Репрессия Украины против журналистов абсолютно неприемлема", — подчеркнул Йеневайн, слова которого цитирует ТАСС.Он указал, что, принимая меры по ограничению свободы СМИ, Украина отдаляется от Европы и европейских достижений. Австрийский депутат охарактеризовал случившееся как "беспрецедентный и недемократический шаг", для которого не может быть оправданием украинская избирательная кампания."Такой подход — позор для любого цивилизованного государства", — заявил Йеневайн.МИД Украины 7 марта уведомил посольство Австрии в Киеве о том, что Вершюцу запрещен въезд в страну сроком на один год. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с РФ и антиукраинской пропаганде. Со своей стороны, глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.В декабре прошлого года Вершюц попросил у властей Австрии защиты от украинских националистов. В письме правительству он написал, что опасается за свою жизнь из-за поступающих в его адрес угроз. При этом он заявил, что западные страны знают о происходящем, но молчат.