Руководство австрийской телерадиокомпании ORF запретило своим сотрудникам выражать симпатию, а также критиковать политических деятелей и организации в Twitter и Facebook, а также ставить лайки, дислайки, давать рекомендации и делать репосты необъективного характера.

Руководство австрийской телерадиокомпании ORF запретило своим сотрудникам выражать симпатию, а также критиковать политических деятелей и организации в Twitter и Facebook, а также ставить "лайки", "дислайки", давать "рекомендации" и делать репосты необъективного характера. Такие требования содержатся в новом своде правил общения с внешней аудиторией, который утвердила компания.В этом документе журналистам ORF предписано сохранять объективность и достоверность, высказывая в соцсетях мнение о политических партиях, деятельности учреждений и политиках. Публикация сообщений с позитивными или негативными оценками не приветствуется. Если есть какие-либо сомнения, от высказывания своего мнения рекомендуется воздержаться."Ни в коем случае публичные заявления не должны ставить под сомнение достоверность, объективность или независимость ORF или ее сотрудников, — говорится в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.В компании отметили, что сотрудники имеют право использовать соцсети для приватного общения, однако им следует четко разделять работу и личную жизнь. Вместе с тем журналистов предупредили, что даже при личном общении их могут воспринимать как представителей ORF.Какие последствия могут ожидать нарушителей регламента, в своде правил австрийской общественной телерадиокомпании не сообщается.