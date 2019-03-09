Матчем в московском дворце спорта ЦСКА стартовал очередной игровой день в баскетбольной Евролиге. Армейцы столицы принимали на домашней арене итальянский Милан Армани. Матч получился достаточно напряженный, но ЦСКА выиграл, сумев набрать более 100 очков – 101:95.

Матчем в московском дворце спорта ЦСКА стартовал очередной игровой день в баскетбольной Евролиге. Армейцы столицы принимали на домашней арене итальянский "Милан Армани". Матч получился достаточно напряженный, но ЦСКА выиграл, сумев набрать более 100 очков – 101:95.Три первых четверти армейцы выиграли – 27:24, 24:19 и 25:23. Казалось, что игра складывается легко и просто, тем более, что временами преимущество ЦСКА достигало 16-18 очков. Но в концовке матча гости организовали погоню, в которой выглядели очень неплохо и сумели свести преимущество москвичей всего лишь к "+6".У ЦСКА лучшим был Хантер, который набрал 19 очков и сделал 7 подборов. В составе "Милана" самым разнообразным был Джеймс – 13очков и 7 передач. ЦСКА одержал 20-ю победу при пяти поражениях, у "Милана" это соотношение – 13:12. В пятницу, 8 марта, подмосковные "Химки" сыграют с испанской "Басконией".