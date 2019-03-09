Заместитель руководителя аппарата Белого дома США по коммуникациям Билл Шайн подаст в отставку. Он уходит для того, чтобы занять пост советника в предвыборном штабе президента Дональда Трампа во время выборов 2020 года. Министр ВВС США Хизер Уилсон также подтвердила свое решение уйти в отставку.

Заместитель руководителя аппарата американского Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подаст в отставку. Он уходит для того, чтобы занять пост советника в предвыборном штабе президента Дональда Трампа во время президентской гонки в 2020 году.Согласно заявлению пресс-секретаря администрации США Сары Сандерс, Шайн будет полностью вовлечен в работу по подготовке к тому, чтобы Трамп одержал победу на предстоящих выборах. Выдержку из заявления Сандерс приводит ТАСС.Со своей стороны, министр ВВС США Хизер Уилсон подтвердила свое решение уйти в отставку и сообщила, что уже проинформировала об этом президента Трампа.Как написала она в пятницу в своем Twiter, она намерена занять пост президента Университета Техаса в Эль-Пасо. Уилсон отметила, что работать с американскими военнослужащими было для нее "большой честью". "Я горжусь тем прогрессом, которого мы достигли в деле восстановления боеготовности и огневой мощи ВВС США", — написала Уилсон.По информации американских СМИ, Трамп рассматривал Уилсон в числе возможных кандидатов на пост главы Пентагона вместо сложившего полномочия 1 января Джеймса Мэттиса.