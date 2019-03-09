Президент Венесуэлы сообщил, что за диверсией по отключению электричества в стране стоят США. Об этом Николас Мадуро написал у себя в Twitter.

Президент Венесуэлы сообщил, что за диверсией по отключению электричества в стране стоят США. Об этом Николас Мадуро написал у себя в Twitter.La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas!— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 8, 2019Ранним утром 8 марта свет погас в 20 штатах Венесуэлы. Не работают аэропорты, метро, наблюдаются перебои с мобильной связью. В корпорации страны по электроэнергии заявили, диверсию устроили на крупнейшей в стране гидроэлектростанции.Ранее спецпосланник Штатов в Венесуэле Эллиот Абрамс откровенно рассказывал о возможностях гибридной войны. Он говорил, что если Мадуро не уйдет, то стране придется очень туго. Сейчас Абрамс все отрицает, передает телеканал "Россия 24". Но ставленник Вашингтона — президент самозванец Хуан Гуайдо — сразу после аварии разразился пафосной речью, обвинив во всем власти страны.