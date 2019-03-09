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<a href="https://33live.ru/novosti/09-03-2019-byl-bez-soznaniya-podrobnosti-poslednix-chasov-zhizni-vladimira-etusha.html" target="_blank">Был без сознания: подробности последних часов жизни Владимира Этуша</a> - Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в возрасте 96 лет. Актер почувствовал себя плохо в пятницу, 8 марта.