Часовню Святого Владимира в Антарктиде не имеют права переводить в подчинение Православной церкви Украины, считают в Московском патриархате.

Часовню Святого Владимира в Антарктиде не имеют права переводить в подчинение Православной церкви Украины, считают в Московском патриархате.Часовню возвели на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" в 2011 году. Это самое южное культовое сооружение в мире. В феврале 2019 года появились сообщения о том, что руководство украинского Национального антарктического научного центра выступило с инициативой перевести ее из юрисдикции Украинской православной церкви в юрисдикцию раскольнической ПЦУ.Митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" заявил, что у сторонников (ПЦУ) нет права переводить часовню в ее подчинение. Причина — эта псевдоцерковная структура изначально лишена права создавать храмы или часовни за пределами Украины. Передать часовню можно лишь Константинопольскому патриархату, считает глава синодального Отдела внешних церковных связей.Православная церковь Украины была создана из двух раскольнических структур. Русская православная церковь и другие поместные церкви отказались признать законность получения автокефалии ПЦУ от Константинопольского патриарха. Раскольники нередко пытаются осуществить рейдерские захваты храмов и часовен канонической церкви.