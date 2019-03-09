Российский лыжник Максим Вылегжанин провел последнюю гонку в профессиональной карьере, заняв второе место в 50-километровом марафоне в рамках этапа Кубка мира в Осло. О своем уходе из большого спорта он объявил заранее.

Российский лыжник Максим Вылегжанин провел последнюю гонку в профессиональной карьере, заняв второе место в 50-километровом марафоне в рамках этапа Кубка мира в Осло. О своем уходе из большого спорта он объявил заранее."Счастлив, что так завершил карьеру. Разочарования из-за упущенной победы нет, на что был готов, то и показал", – цитирует лыжника РИА Новости.Напомним, что россиянин является трехкратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи и чемпионом мира-2015.