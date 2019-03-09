В американском Индиан-Уэллсе продолжается крупный теннисный турнир BNP Paribas Open с призовым фондом 8,4 млн долларов. Прошлогодняя финалистка состязаний женщин россиянка Дарья Касактина во втором круге встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой и проиграла.

В американском Индиан-Уэллсе продолжается крупный теннисный турнир BNP Paribas Open с призовым фондом 8,4 млн долларов. Прошлогодняя финалистка состязаний женщин россиянка Дарья Касактина во втором круге встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой и проиграла.Сезон начался для Касаткиной катастрофически: она почти на всех состязаниях выбывает в первом или втором круге. Не стал исключением и Индиан-Уэллс. При этом самое печальное то, что россиянка проиграла сопернице, что называется, "в одну калитку" – 2:6, 1:6.