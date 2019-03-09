Вы в коляску детскую водку суете, - сотрудники службы охраны и покупатели устроили бурное выяснение отношений в праздничный день 8 марта. По словам очевидца, запечатлевшего конфликт на видео, инцидент произошел в одном из магазинов на юго-западе столицы.

Противостояние между сотрудниками службы охраны и покупателями попал на видео – как рассказал автор ролика, описываемые события происходили в праздничную пятницу, 8 марта, в магазине, расположенном на улице Маршала Савицкого на юго-западе Москвы.По предварительной информации, конфликт возник из-за того, что охранники заподозрили одного из посетителей в краже. В ответ на предложение пройти процедуру досмотра, они получили отказ, после чего страсти стали накаляться.В итоге мужчина вступил в драку с охранником, за которого вступились коллеги, пытавшиеся доказать собравшимся, что последний действует в рамках своих полномочий и не нарушает закон.Сотрудница сетевого магазина в агрессивной манере предложить очевидцу, снимавшему потасовку на камеру мобильного телефона, прекратить фиксировать бурное выяснение отношений, после чего перешла на крик.Чем закончилось противостояние и дождались ли его участники прибытия сотрудников правоохранительных органов – неизвестно.