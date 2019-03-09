Всем гражданам США скоро потребуется получать визы даже для краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны. Это связано с введением в 2021 году Европейской системы информации о поездках и авторизации (ETIAS) в целях совершенствования мер безопасности и предотвращения дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом.

Всем гражданам США скоро потребуется получать визы даже для краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны. Это связано с введением в 2021 году Европейской системы информации о поездках и авторизации (European Travel Information and Authorization System, ETIAS). Создание этой системы окончательно одобрил Европарламент в июле 2018 года в целях совершенствования мер безопасности и предотвращения дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом.Система позволит Евросоюзу регулировать возможность въезда на территорию сообщества граждан стран, которым для этого не требуется виза. Информацию, заранее, до поездки предоставленную системе ETIAS в электронном виде, будут сверять с рядом баз данных, включая базы Интерпола и Европола. Помимо паспортных и личных данных потенциальным визитерам нужно будет ответить на ряд вопросов, касающихся в том числе употребления наркотиков, поездок в зоны конфликта, наличия судимостей.Система будет аналогична американской Электронной системе авторизации поездок (ESTA), обязательной для безвизового въезда в США с января 2009 года.