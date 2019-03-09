На Универсиаде в Красноярске завершились выступления фигуристок в одиночном катании. Бронзовую медаль на турнире завоевала представительница России Станислава Константинова, набравшая по итогу короткой и произвольной программ 205,91 балла.

На Универсиаде в Красноярске завершились выступления фигуристок в одиночном катании. Бронзовую медаль на турнире завоевала представительница России Станислава Константинова, набравшая по итогу короткой и произвольной программ 205,91 балла.Победу же праздновала японская фигуристка Маи Михара, получившая от судей 220,68 балла. Серебро досталось Элизабет Турсынбаевой из Казахстана (214,77).Еще одна россиянка Мария Сотскова довольствовалась седьмым местом, набрав 170,20 балла.