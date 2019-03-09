В столице Хорватии Загребе стартовало первенство мира по фигурному катанию среди юниоров. В соревнованиях девушек-одиночниц завершилась короткая программа и три наши спортсменки вошли в четверку лучших. Лидирует Анна Щербакова, которая на доли балла опережает Александру Трусову.

В столице Хорватии Загребе стартовало первенство мира по фигурному катанию среди юниоров. В соревнованиях девушек-одиночниц завершилась короткая программа и три наши спортсменки вошли в четверку лучших. Лидирует Анна Щербакова, которая на доли балла опережает Александру Трусову.Оценка Щербаковой – 72,86, Трусова получила 72,49, идущая четвертой Ксения Синицына имеет 66,54 балла и на 1,17 балла уступает американке Тин Цуй. Замыкает пятерку сильнейших еще одна фигуристка из США Ханна Хэррелл. Она и Юна Шираива из Японии могут составить конкуренцию лидерам в произвольном катании в борьбе за медали.