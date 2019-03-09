Британскую прессу обеспокоил проход российских военных кораблей рядом с базой ВВС Великобритании на побережье Шотландии.

Британскую прессу обеспокоил проход российских военных кораблей рядом с базой ВВС Великобритании на побережье Шотландии. Газета The Times опубликовала заявление спикера Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарта МакДональда. Политик обратил внимание общественности на то, что "времена, когда российские угрозы воспринимались как шутка, прошли".В то же время источник газеты в ВМС Великобритании заявил, что российские военные моряки не делали ничего подозрительного или провокационного.The Times отдельное место в публикации отвела вооружению российского фрегата "Адмирал Горшков", пишет портал inosmi.ru. На корабле установлена станция 5П-42 "Филин". Прибор с помощью визуально-оптических помех способен вызвать у противника галлюцинации и тошноту.Особенно эффективно действие "Филина" ночью или в сумерках. Подвергшиеся действию световых импульсов добровольцы рассказывали,что не могли вести прицельный огонь. У испытуемых наблюдались дезориентация, тошнота, головокружение и галлюцинации.