На площади Республики в Париже 8 марта активисты нескольких организаций, защищающих права женщин, провели акцию с требованиями уравнять зарплаты женщин и мужчин. Они требовали также усилить борьбу с насилием против женщин.

На площади Республики в Париже 8 марта активисты нескольких организаций, защищающих права женщин, провели акцию с требованиями уравнять зарплаты женщин и мужчин.Как заявила одна из участниц акции, представитель "Профсоюзной унитарной федерации" (защищает права работников государственного сектора во Франции) Ан Роже, пришедшие на это мероприятие требуют профессионального равенства. "Одно из основных требований — равенство женщин и мужчин, а также борьба с насилием против женщин", — приводит ее слова РИА Новости.В свою очередь сопредседатель "Альянса женщин за демократию" Кристин Вильнев констатировала, что сейчас разрыв в зарплатах женщин и мужчин составляет 24 процента. Можно говорить о том, продолжила она, что начиная с 15:40 женщины работают бесплатно. В этой связи начало акции было запланировано на 15:40 по местному времени."Альянс женщин за демократию" также выступает за то, чтобы 8 марта стал для женщин оплачиваемым выходным днем.Вильнев сообщила также, что с 1 января этого года во Франции 30 женщин погибли от рук своих мужей. По ее данным, в 2018 году уровень насилия в отношении женщин вырос на 23 процента. "Мы также боремся против этого", — сказала сопредседатель организации.