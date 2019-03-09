Канцлер Германии Ангела Меркель еще до истечения срока своих полномочий может передать эстафету новому председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое мнение высказал в интервью газете Augsburger Allgemeine бывший председатель Социал-демократической партии Германии, бывший вице-канцлер и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще до истечения срока своих полномочий может передать эстафету новому председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое мнение высказал в интервью газете Augsburger Allgemeine бывший председатель Социал-демократической партии Германии, бывший вице-канцлер и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль."Лично я не думаю, что Ангела Меркель столь глупа, чтобы два с половиной года держать рядом с собой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, как пуделя на поводке", — заявил он.По словам экс-председателя СДПГ, у Меркель много преимуществ — она обладает хорошим чувством юмора и не цепляется за власть. Все это было полезно для политики, считает он, но в нынешней фазе, когда "весь мир стоит вверх дном", люди "снова хотят большего лидерства".В конце прошлого года Ангела Меркель сняла с себя полномочия председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать свой срок до 2021 года, но не выдвигать свою кандидатуру в пятый раз. Возглавляющая ХДС сейчас Аннегрет Крамп-Карренбауэр считается политической преемницей Меркель, напоминает ТАСС.