Экс-заместитель директора концерна Росгеология Руслан Горринг обвинен в мошенничестве и арестован в субботу судом на два месяца.

Экс-заместитель директора концерна "Росгеология" Руслан Горринг обвинен в мошенничестве и арестован в субботу судом на два месяца. Следствие считает, что Горринг получил в 2011 году более пяти миллионов рублей от бизнесмена в обмен на обещание не препятствовать его коммерческой деятельности в Подмосковье."Руслану Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", — рассказал старший помощник ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.Восемь лет назад Горринг был задержан и на допросе признался в преступлении. Он был отпущен под подписку о невыезде, но скрылся. В бегах Руслан Ганижев изменил фамилию на Горринг."Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники", — отметила Ольга Врадий.Подельник Гориинга председатель Ленинского районного совета депутатов Александр Газейкин получил реальный срок.Как заявил "Интерфаксу" адвокат Роман Шатиков, защита будет обжаловать арест бывшего первого замглавы "Росгеологии". Горринг отрицает свою вину.Проверка деятельности "Росгеологии" началась после скандального видео, в котором Горринг во время онлайн игры нецензурно отзывается о сотрудницах концерна, рассказывает о неформальных отношениях и угрожает физической расправой.