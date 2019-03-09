В мире продолжают доминировать мужчины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии в честь Международного женского дня. Хотя сделан серьезный шаг в отношении равенства полов.

В мире продолжают доминировать мужчины, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии в честь Международного женского дня. Хотя сделан серьезный шаг в отношении равенства полов.Женщин подавляли тысячелетиями, в мире сформировалась культура патриархата.Гутерреш подчеркнул, что в парламентах заседает менее чем 25% женщин. Только 6 экономик в мире предоставляет мужчинам и женщинам равные права в сферах с повышенной ответственностью.Но стоит добиваться радикальных перемен, подытожил генсек, передает РИА Новости.