НАТО угрожают терроризм, кибератаки и Россия. Это главные угрозы на сегодня, заявил глава чешского военного ведомства Лубомир Метнар.

НАТО угрожают терроризм, кибератаки и Россия. Это главные угрозы на сегодня, заявил глава чешского военного ведомства Лубомир Метнар.Российские угрозы – это перевооружение армии, переброска войск и масштабные учения.Сейчас Чехия заканчивает анализ всех существующих опасностей.О российских угрозах чаще всего говорят прибалтийские страны и Польша, тогда как Россия не раз подчеркивала, что не собирается нападать на страны НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это просто повод стянуть войска и технику к российским границам, передает РИА Новости.