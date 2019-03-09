Ирландский экс-чемпион мира в американской лиге смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор не хочет размениваться на проходные рейтинговые бои, сообщил журналистам глава промоушена Дэйна Уайт. Проигравший россиянину Хабибу Нурмагомедову боец хочет новой встречи с чемпионом Лиги.

Ирландский экс-чемпион мира в американской лиге смешанных единоборств UFC Конор Макгрегор не хочет "размениваться" на проходные рейтинговые бои, сообщил журналистам глава промоушена Дэйна Уайт. Проигравший россиянину Хабибу Нурмагомедову боец хочет новой встречи с чемпионом Лиги.Ранее сообщалось, что Макгрегор дал согласие на поединок против американца Дональда Серроне, а руководство UFC намеревалось сделать его полуфиналом новой чемпионской серии боев в легком весе. Параллельно Нурмагомедову хотели предложить встречу с другим претендентом на титул – Тони Фергюсоном. Но вот теперь Конор категорически отказывается выйти в октагон против кого-либо кроме Хабиба."Боя с Ковбоем Серроне не будет, — цитирует Уайта портал MMAjunkie.Com. – Никто его не утверждал. Что Конор реально хочет – так это провести еще один бой с Хабибом. Дайте ему самому определиться со следующим соперником".Президент UFC также сообщил, что Серроне был у него в офисе: "Дональд хочет поскорее провести новый бой". Ранее Ковбой Серроне неоднократно вызывал Макгрегора на бой, тот вроде бы согласился, но, как оказалось, его слово ничего не стоит.