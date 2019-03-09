Заседание по избранию меры пресечения по делу бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга пройдет в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали адвокаты бывшего чиновника. Сам Горринг свою вину отрицает.

Заседание по избранию меры пресечения по делу бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга пройдет в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали адвокаты бывшего чиновника. Сам Горринг свою вину отрицает.Горринг стал известен после скандальной видеозаписи, на которой чиновник рассказывает партнерам по онлайн-игре о стиле управления подчиненными: с доносами и "неделовыми отношениями" с сотрудницами. После разразившегося скандала Горринг был уволен. Позднее было возобновлено следствие о мошенничестве, в котором Горринга обвиняли в 2011 году. А накануне Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково при попытке улететь в Сочи.Сегодня в Домодедовском городском суде Московской области решится вопрос об избрании Горрингу меры пресечения. Следствие просит оставить экс-чиновника под арестом.