Единая Россия подарила женщинам цветы, подарки и улыбки. В регионах прошла праздничная акция Любимые не только 8 Марта.

"Единая Россия" подарила женщинамцветы, подарки и улыбки. В регионах прошла праздничная акция "Любимые не только8 Марта".Куклы-медведи – символ партии– вышли на улицы в Краснодарском и Приморском краях, Москве, Нижегородской,Тюменской, Кемеровской и Ульяновской областях, чтобы напомнить представителямсильной половины человечества о том, что проявлять внимание, любовь и заботу кженщинам нужно не только в Международный женский день.В Кемерово пушистые белые медведипредлагали мужчинам сделать совместную фотографию, на которой обязательноприсутствовал один из плакатов – "Улыбка твоей женщины важнее футбола", "Будьмужчиной не только 8 Марта", "Уважай женщин не только в своем доме". Женщинам медведи вручали букеты тюльпанов."Мы хотели бы напомнить всем мужчинамКузбасса, что любви, заботы и внимания наши прекрасные женщины достойны всегда,независимо от календарных праздников", – сказал секретарь региональногоотделения партии Алексей Синицын. Он напомнил, что недавно в Новокузнецке прошелМеждународный женский форум, что говорит об особом отношении к женщинам вКузбассе.В Нижнем Новгороде мишкадарил женщинам цветы, а мужчинам напоминал о том, что слабому полу нужны вниманиеи забота. Прохожие с удовольствием фотографировались с ростовой куклоймедведя и поздравляли всех женщин с праздником.Какписали , первымипоздравить женщин вышли на улицы Москвы депутаты Госдумы. В преддверии 8 Марта онидарили девушкам цветы и плюшевые игрушки. В праздничной уличной акции приняли участие Александр Якубовский,Владимир Афонский, Анатолий Выборный и один из самых узнаваемых и колоритныхдепутатов Николай Валуев. Улыбки не сходили с лиц проходящих женщин, которымнастоящие джентльмены вручали цветы и игрушки.