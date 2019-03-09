Единая Россия подарила женщинам
цветы, подарки и улыбки. В регионах прошла праздничная акция Любимые не только
8 Марта.
"Единая Россия" подарила женщинам
цветы, подарки и улыбки. В регионах прошла праздничная акция "Любимые не только
8 Марта".
Куклы-медведи – символ партии
– вышли на улицы в Краснодарском и Приморском краях, Москве, Нижегородской,
Тюменской, Кемеровской и Ульяновской областях, чтобы напомнить представителям
сильной половины человечества о том, что проявлять внимание, любовь и заботу к
женщинам нужно не только в Международный женский день.
В Кемерово пушистые белые медведи
предлагали мужчинам сделать совместную фотографию, на которой обязательно
присутствовал один из плакатов – "Улыбка твоей женщины важнее футбола", "Будь
мужчиной не только 8 Марта", "Уважай женщин не только в своем доме". Женщинам медведи вручали букеты тюльпанов.
"Мы хотели бы напомнить всем мужчинам
Кузбасса, что любви, заботы и внимания наши прекрасные женщины достойны всегда,
независимо от календарных праздников", – сказал секретарь регионального
отделения партии Алексей Синицын. Он напомнил, что недавно в Новокузнецке прошел
Международный женский форум, что говорит об особом отношении к женщинам в
Кузбассе.
В Нижнем Новгороде мишка
дарил женщинам цветы, а мужчинам напоминал о том, что слабому полу нужны внимание
и забота. Прохожие с удовольствием фотографировались с ростовой куклой
медведя и поздравляли всех женщин с праздником.
Как
писали , первыми
поздравить женщин вышли на улицы Москвы депутаты Госдумы. В преддверии 8 Марта они
дарили девушкам цветы и плюшевые игрушки. В праздничной уличной акции приняли участие Александр Якубовский,
Владимир Афонский, Анатолий Выборный и один из самых узнаваемых и колоритных
депутатов Николай Валуев. Улыбки не сходили с лиц проходящих женщин, которым
настоящие джентльмены вручали цветы и игрушки.