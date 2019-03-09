Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что украинский президент Петр Порошенко приписывает себе сомнительные достижения во время президентской кампании.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что украинский президент Петр Порошенко приписывает себе сомнительные достижения во время президентской кампании.Так, политика в отношении русского языка всколыхнула общество. К таким же спорным достижениям относится и томос.Ранее Порошенко заявил, что за пять лет освободилась от культурной оккупации России. По мнению Калашникова, гордиться этим просто неприлично, передает RT.