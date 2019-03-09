Женская сборная России по керлингу не смогла пробиться в финал турнира на Универсиаде в Красноярске. Российские керлингистки проиграли соперницам из Южной Кореи со счетом 4:7. В матче за третье место россиянки сразятся с представителями Великобритании.

Женская сборная России по керлингу не смогла пробиться в финал турнира на Универсиаде в Красноярске. Российские керлингистки проиграли соперницам из Южной Кореи со счетом 4:7. В матче за третье место россиянки сразятся с представителями Великобритании.За сборную России на турнире выступают Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Анастасия Даньшина, Екатерина Кузьмина и Анна Веневцева.В финальном поединке встретятся команды Южной Кореи и Швеции. Он пройдет 10 марта, как и матч за бронзовые медали.