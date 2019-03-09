Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сделал подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сделал подарок лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В Пхеньян дар отвез глава северокорейской делегации, посещавшей Москву, министр внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ. Центральное телеграфное агентство Кореи не привело подробностей о сути подарка, пишет ТАСС.В Москве российские и северокорейские чиновники обсудили ряд совместных экономических проектов. В частности, Россия и КНДР готовит соглашение по финансовым взаиморасчетам. Также стороны обсудили продолжение проекта "Хасан-Раджин", с помощью которого Северная Корея экспортирует российский уголь.В планах России и КНДР постройка автомобильного моста через реку Туманная на границе.