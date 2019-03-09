Футбольный клуб Рома назначил на пост главного тренера известного специалиста Клаудио Раньери. 67-летний итальянец подписал контракт с волками до окончания сезона-2018/19. Его срок действия истечет 30 июня 2019 года.

Футбольный клуб "Рома" назначил на пост главного тренера известного специалиста Клаудио Раньери. 67-летний итальянец подписал контракт с "волками" до окончания сезона-2018/19. Его срок действия истечет 30 июня 2019 года.О назначении нового тренера сообщила пресс-служба "Ромы". На этом посту Раньери сменил Эусебио Ди Франческо, который был отправлен в отставку из-за неудачной игры в Лиге чемпионов. Напомним, что "волки" вылетели на стадии 1/8 финала, уступив "Порту".Отметим, что ранее итальянский специалист тренировал "Рому" с 2009 по 2011 год. За это время Раньери не смог завоевать с командой ни одного трофея.