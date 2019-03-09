В Сети появилось видео, на котором, как утверждает разместивший его пользователь, запечатлены 12 НЛО, выстроившиеся в странную геометрическую фигуру в небе над Сент-Луис-Парк в штате Миннесота в США. Некоторые комментаторы считают, что стали свидетелями предвестника скорого конца света.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждает разместивший его пользователь, запечатлены 12 НЛО, выстроившиеся в странную геометрическую фигуру в небе над Сент-Луис-Парк в штате Миннесота в США. Некоторые комментаторы считают, что стали свидетелями предвестника скорого конца света.Вопреки обещаниям конспирологов, уфологов и прочих искателей потусторонних сил, конец света 1 февраля так и не наступил. Однако это не останавливает экспертов высматривать все новые свидетельства грядущего апокалипсиса.Пока уфологи спорят, являются ли огни в небе 12 разными кораблями пришельцев, выстроившихся в причудливую геометрическую фигуру, либо же это контуры одного аппарата, скептики считают, что ничего необычного на записи не показали. Объяснений у них множество, в том числе – банальный видеомонтаж.Тем не менее, комментаторы опасаются, что НЛО в небе над США указывают людям на то, что скоро наступит . Некоторые даже предположили, что оператору удалось подловить гостей с таинственной планеты Нибиру, которые навестили нашу планету перед тем, как окончательно ее уничтожить.Отметим, своим "возникновением" планета Нибиру обязана, судя по всему, ошибкам в расчетах астрономов. Предполагалось, что в Солнечной системе должно находиться еще как минимум одно массивное небесное тело, для чего и была придумана условная планета X. Впоследствии теория не подтвердилась, однако уфологов такой поворот не устроил. Они рассказывают, что Нибиру действительно существует и движется в космосе по вытянутой орбите, с периодичностью раз в несколько тысяч лет подлетая к Земле на опасное расстояние.На этой планете регулярно находят высокоразвитые цивилизации инопланетян, которые якобы дистанционно управляют происходящими на Земле событиями. Рассказывают, что там же живут и потомки древних индейцев майя. Какой бы версии о происхождении, функциях и обитателях Нибиру не придерживались конспирологи, они уверены, что появление этой планеты означает для землян .