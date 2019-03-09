Матчем в Самаре между местными Крыльями Советов и красноярским Енисеем стартовал 19-й тур чемпионата России по футболу. Хозяева поля не оставили шансов сопернику, отправив в ворота гостей четыре безответных мяча.

Матчем в Самаре между местными "Крыльями Советов" и красноярским "Енисеем" стартовал 19-й тур чемпионата России по футболу. Хозяева поля не оставили шансов сопернику, отправив в ворота гостей четыре безответных мяча.В составе победителей голы забили Паул Антон, Максим Канунников, Сергей Корниленко и Рамиль Шейдаев. Дважды хозяева поля реализовали пенальти."Крылья Советов" набрали 21 очко и занимают 13-е место в чемпионате России. "Енисей" с 11 баллами находится на 16-й позиции, замыкая турнирную таблицу РПЛ.