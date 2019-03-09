Нижегородское Торпедо, находясь на грани поражения в серии, сумело в шестом матче с астанинским Барысом добиться победы со счетом 3:1. Судьба противостояния теперь решится в Астане 10 марта.

Нижегородское "Торпедо", находясь на грани поражения в серии, сумело в шестом матче с астанинским "Барысом" добиться победы со счетом 3:1. Судьба противостояния теперь решится в Астане 10 марта.У хозяев льда отличились Денис Паршин, Артем Аляев и Владимир Галузин. В составе "Барыса" единственную шайбу забросил Павел Акользин.Счет в серии сравнялся – 3:3. Напомним, что решающая встреча состоится 10 марта в Астане.