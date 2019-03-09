Ежедневно на территории лагеря беженцев Эр-Рукбан от болезней и антисанитарии умирают несколько детей в возрасте до двух лет. А их родители подвергаются насилию со стороны боевиков.

Ежедневно на территории лагеря беженцев "Эр-Рукбан" от болезней и антисанитарии умирают несколько детей в возрасте до двух лет, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии. Дети рождены в лагере и практически не имеют шансов выжить из-за антисантираных условий, плохого питания, инфекций и отсутствия медпомощи. А их родители подвергаются насилию со стороны боевиков.Покинуть лагерь дети и их родители не могут, так как сирийские граждане незаконно удерживаются подконтрольными США вооруженными группировками. Москва и Дамаск призвали Вашингтон оказать помощь беженцам, которые хотят покинуть лагерь, и обеспечить безопасность их эвакуации.В заявлении уточняется, что ситуация в лагере близка к катастрофической. Беженцы, а их порядка 40 тысяч человек, находятся там уже более 1770 дней, и пока Америка добьется от Сирии "создания идеальных условий" для временно перемещенных лиц, спасать уже будет некого. Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в Сирии.США вновь призвали предпринять усилия по ликвидации лагеря "Эр-Рукбан" и разрешить беженцам вернуться в места исторического проживания.