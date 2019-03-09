Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны. К таким выводам пришел бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.

Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в подготовке побега из страны. К таким выводам пришел бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.Он считает, что на предстоящих выборах Порошенко не победит, а за ситуацию в армии и коррупцию ему придется отвечать. Кроме того, о готовящемся побеге свидетельствует и то, что украинский лидер хочет продать свой завод "Ленинская кузница".В то же время Лановой напомнил о лидере партии "Батькивщина" и кандидате в президенты Украины Юлии Тимошенко, которая говорила о необходимости импичмента Порошенко. Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта, напоминает телеканал "Россия 24".