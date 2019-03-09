Российский певец Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения 2019. Композиция будет представлена на суд публики уже сегодня.

Российский певец Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для "Евровидения 2019". Композиция будет представлена на суд публики уже сегодня.По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, мы впервые видим артиста, который лидирует с большим отрывом по ставкам на "Евровидении" еще до объявления песни. "А что будет с ними, когда Сергей Лазарев представит свой шедевр?", – задался вопросом эксперт."А ведь это произойдет уже совсем скоро. Это будет лиричная, мелодичная песня по типу победной Believe, которую пел Дима Билан на Евровидении. Это будет прекрасный номер с оркестром. Очень жду эту песню, верю, что с ней Россию снова ждет победа на этом конкурсе", – резюмировал Манукян.Ранее поклонники певца выразили мнение, что подтвердилась связь их кумира с известной певицей Ани Лорак. Доказательством, по их мнению, служит скриншот, который Лазарев опубликовал в своем Instagram.Сергей Лазарев выложил скриншот материала в одном из российских изданий. В нем сообщалось, что певец привез Ани Лорак в свой загородный дом, чтобы познакомить с сыном. Комментировать этот пост певец не стал – из чего фанаты заключили, что все изложенное в публикации соответствует действительности.