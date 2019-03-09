Российский лыжник Александр Большунов, победивший в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в норвежском Осло, отметил действия всей команды во время марафона. Также он похвалил работу сервисменов, хорошо подготовивших лыжи спортсмена.

Российский лыжник Александр Большунов, победивший в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в норвежском Осло, отметил действия всей команды во время марафона. Также он похвалил работу сервисменов, хорошо подготовивших лыжи спортсмена."Рад, что команда сработала и лыжи сработали, все сработали хорошо. Что касается борьбы за победу в общем зачете, не думаю об этом. Сегодня все задуманное получилось", – приводит слова Большунова РИА Новости.Напомним, что российские лыжники заняли в гонке на 50 километров весь пьедестал. 22-летний Большунов стал самым молодым спортсменом, выигравшим Холменколленский марафон. Кроме того, до него победить в 50-километровой гонке удавалось лишь двум российским лыжникам – Алексею Прокуророву и Александру Легкову.