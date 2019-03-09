Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгерор полностью выполнил все общественные работы, к которым его приговорил суд. Экс-чемпион UFC провел пять дней, занимаясь физическим трудом для двух церквей в нью-йоркском районе Бруклин.

Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгерор полностью выполнил все общественные работы, к которым его приговорил суд. Экс-чемпион UFC провел пять дней, занимаясь физическим трудом для двух церквей в нью-йоркском районе Бруклин.Как сообщает "Россия 24", 30-летний ирландец очаровал других работников своей отзывчивостью и приветливостью. Кроме того, Макгрегор даже нашел общий язык с местным пастором.Напомним, что в апреле 2018 года ирландский боец вместе с компанией из двадцати человек напал на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов. Во время инцидента пострадали несколько спортсменов.Конору грозило тюремное заключение сроком до семи лет, однако суд приговорил его только к общественным работам, а также к посещению курсов управления гневом.