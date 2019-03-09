Учителя, врачи и другие бюджетники мало зарабатывают только из-за собственной лени, считает руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев.

Учителя, врачи и другие бюджетники мало зарабатывают только из-за собственной лени, считает руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев. Свое мнение высокопоставленный чиновник озвучил на внеочередной сессии Госсовета республики. "Добросовестные и трудолюбивые получают достойную зарплату", — цитирует чиновника портал Ch.versia.ru. По данным республиканского центра занятости, учитель в Чувашии получает в среднем не более 18 тысяч рублей, врачи — около 25 тысяч рублей.Накануне во время обсуждения повышения субсидий малоимущим депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", которые сами в этом виноваты. Эти слова вызвали волну возмущения и депутату пришлось извиниться.Скандальные высказывания чиновников и депутатов не раз становились поводом для публичного обсуждения. Чаще всего речь идет низких зарплатах и пенсиях, а также о пособиях, которые получают малоимущие. Нередко слова чиновника становятся поводом для его увольнения. В октябре министру труда и занятости Саратовской области Наталье Соколовой пришлось покинуть пост после того, как она заявила, что 3,5 тысячи рублей вполне достаточно для нормального питания "макарошками" в течение месяца.