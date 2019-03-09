Глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter высказал благодарность генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину за поздравления.

Глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter высказал благодарность генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину за поздравления в связи с успехом тестового полета корабля Crew Dragon к Международной космической станции."Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой", — заявил Маск.Ранее Рогозин в поздравлении Илону Маску и главе НАСА Джиму Брайденстайну назвал Crew Dragon гарантией стабильной работы МКС и альтернативным способом доставки космонавтов и грузов на орбиту. Роскосмос рассчитывает продолжить плодотворное сотрудничество с американцами, пишет ТАСС.Crew Dragon без людей на борту пристыковался к МКС 3 марта, а 8 марта приводнился в Атлантическом океане.