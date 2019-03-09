Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил уникальность таланта народного артиста СССР Владимира Этуша, который ушел из жизни в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил уникальность таланта народного артиста СССР Владимира Этуша, который ушел из жизни в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава правительства охарактеризовал Этуша как "блистательного артиста, любимого всеми поколениями зрителей"."Его уникальный талант сочетал в себе драматическую глубину и блеск комедии, эмоциональность и обаяние, элегантность и удивительную искренность", — считает Медведев. Он назвал смерть Этуша невосполнимой потерей и принес семье, друзьям и коллегам артиста глубокие соболезнования.Ранее в субботу такие же глубокие соболезнования родным и близким Этуша выразил президент РФ Владимир Путин. Соболезнования выразили, кроме того, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.Прощание с Владимиром Абрамовичем Этушем состоится 12 марта в театре имени Вахтангова. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.