Экс-информатор Wikileaks Челси Мэннинг (до смены пола — Брэдли) заключен под стражу из-за отказа давать показания о деятельности портала перед присяжными в суде.

Экс-информатор Wikileaks Челси Мэннинг (до смены пола — Брэдли) заключен под стражу из-за отказа давать показания о деятельности портала перед присяжными в суде Александрии (США, штат Вирджиния). Мэннгинг выразил неуверенность в том, что судебный процесс, проводимый жюри присяжных, носит конфиденциальный характер. Также информатор портала добавил, что ранее рассказал военному трибуналу все, что ему было известно.Ранее адвокаты просили суд оставить Мэннинга под домашним арестом, ссылаясь на состояние его здоровья, напоминает ТАСС. Но судья отклонила запрос, отметив, что Мэннинг останется под стражей до тех пор, пока не даст показаний, либо же до тех пор, пока большое жюри окончит работу.Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, в 2010 году передал WikiLeaks более 700 тысяч секретных документов, касающихся войны в Ираке, организовав таким образом самую крупную утечку информации в истории США.В 2013 году военный трибунал приговорил его к 35 годам заключения. Тогда же он решил сменить пол и выбрал женское имя Челси, из-за чего в 2015 ему разрешили начать гормональную терапию. В 2017 приговор Мэннингу был смягчен администрацией Барака Обамы. В мае 2018 года Мэннинг вышел на свободу.