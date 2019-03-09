На майдане Незалежности в Киеве проходит митинг украинских националистов. Они требуют привлечь к ответственности фигурантов расследования о хищениях в армии, в частности бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына. Начались столкновения.

На майдане Незалежности в центре Киева в субботу, 9 марта, проходит митинг украинских националистов. Они требуют привлечь к ответственности фигурантов расследования о хищениях в армии, в частности бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына.По данным украинских СМИ, в акции участвуют около 1500 человек. Они отправились к зданию администрации президента Украины, где начались столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов, передает телеканал "Россия 24".Ранее генпрокуратура и национальное антикоррупционное бюро Украины завели 480 уголовных дел в связи с коррупцией в оборонной сфере. В рамках одного из них следователи провели обыски у Гладковского и его сына Игоря, напоминает РИА Новости.Украинские журналисты провели расследование, по итогам которого выяснили, что Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300 процентов. Товар они привозили якобы из России контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом от "Укроборонпрома" было получено более 9,2 миллиона долларов.3 марта националисты разместили на майдане Незалежностии банер с требованием посадить президента Украины Петра Порошенко в тюрьму. Тогда же они требовали привлечь к ответственности Олега Гладковского и его сына Игоря из-за обвинений в хищениях в оборонном комплексе.